10.07.2019 11:56
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Arabanın camından şoförü darp etti

Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı.

Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın şoförünü darp etmeye çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki vatandaşlar engelliyor.

İddiaya göre, yol verme yüzünden bir motosiklet ile otomobil sürücüsü tartıştı. Yol kenarına çeken otomobilin arkasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne açık olan camdan vurmaya başladı. Bölgede bulunan bir sürücünün aracından cep telefonuyla görüntüledi olayda, bir süre otomobil sürücüsüne vuran motosiklet sürüsüne, çevredekiler müdahale ediyor.

Motosiklet sürücüsüne yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek, tepki gösteren çevredeki vatandaşlar sayesinde olay daha çok büyümeden engellendi. - MERSİN Arabanın camından şoförü darp etti
Kaynak: İHA
Motosiklet, Mersin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:54   Hevsel bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu tamamlandı
12:54   Köprübaşı'nda servis araçlarına şafak denetimi
12:50   Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi adliyeye sevk edildi
12:47   Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
12:46   Fabrika soygununun 5 zanlısı yakalandı
12:46   (ÖZEL) Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada
12:46   Zırhlı Birlikler Davasında karar açıklandı