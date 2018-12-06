Arabanın Çarptığı Köpeğin Yardımına Veterinerlik Ekipleri Koştu

06 Aralık 2018 Perşembe 13:22



06 Aralık 2018 Perşembe 13:22

Eyüpsultan Akpınar Mahallesi yolunda arabanın çarptığı köpeğe yardım etmek için Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.Araba çarptığı için bir ayağı kırılan köpeğe yardım etmek isteyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden Eyüpsultan Belediyesi'ne ulaştı. Vatandaşların talebi üzerine anında harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yaralı köpeğe gerekli müdahaleleri yaptı.Yaralı Köpek, Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürüldüOlay yerinde ilaçla gerekli ilk müdahaleyi yapan veterinerlik ekipleri vakit kaybetmeden köpeği Hayvan Ambulansı ile Kemerburgaz Hayvan Kliniği'ne götürdü. Klinikte, iç kanama riskinden dolayı bir gün boyunca müşahede altında tutulan yaralı köpek Kısırkaya Barınağı'nda ameliyat edilecek.Yaralı köpek, uygulanacak tedavinin ardından yaşamına Kısırkaya Barınağı'nda devam edecek. - İSTANBUL