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Arabanın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Arabanın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, 1 saat sonra güçlükle kurtarıldı.

10.09.2019 08:35
Arabanın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, 1 saat sonra güçlükle kurtarıldı.
İlçe merkezinde otomobiliyle seyir halinde olan Berkant Karalamacı, motordan gelen kedi sesleri üzerine aracını yol kenarına park etti. Duyarlı sürücü ve çevredeki vatandaşların uğraşı, yavru kediyi kurtarmaya yetmeyince itfaiyeye haber verildi. Kurtarma çalışması esnasında zor anlar yaşatan kedi, yaklaşık saat sonra sağ salim kurtarıldı.
Duyarlı araç sahibi Berkant Karalamacı, yardıma gelen itfaiye, bekçi ve vatandaşlara teşekkür etti.
Arabanın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tekirdağ, Malkara, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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