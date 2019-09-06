Arabanın teybine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı

Arabanın teybine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldıUyuşturucuyu aracının teybine sakladı
BURSA - Bursa
'da şüpheli aracı arayan polis, otomobilin teybine gizlenen uyuşturucuyu Rona sayesinde buldu. Bursa Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 kişiyi takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından gözaltına alınan 6 kişinin ev ve arabalarında arama yapıldı. Aramalarda 110 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 3 bin 625 gram para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Şahısların araçlarının teybinin arkasına hazırladıkları düzeneğin içine gizledikleri uyuşturucu madde, eğitimli narkotik köpeği Rona'ya takıldı. Rona'nın tepki verdiği bölmede arama yapan ekipler uyuşturucu maddeyi çıkardı.Gözaltına alınan 6 şahıstan İ.A, M.D. ve F.Y. isimli şahıslar uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahsın sorgusu devam ediyor.