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Arabanlı çiftçiler, fıstık budama ve bakım mesaisinde

Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığında hasatın sona ermesiyle üreticilerin bakım ve budama mesaisi başladı.

27.09.2019 13:58Arabanlı çiftçiler, fıstık budama ve bakım mesaisinde
Gaziantep'in Araban ilçesinde Antep fıstığında hasatın sona ermesiyle üreticilerin bakım ve budama mesaisi başladı.
Arabanlı üreticiler, ilçenin önemli gelir kaynaklarından olan
Antep fıstığı ağaçlarını gelecek hasat dönemine hazırlamak için bahçelerde bakım ve budama yapıyor.
Hisar Mahallesinde ağaçların bakım ve budamasını yapan üreticilerden Vakkas Çevik, yeni hasat döneminde verimin artması ve ağacın uzun ömürlü
olması için fıstık ağaçlarının bakım ve budama çalışmaların önemli olduğunu
belirtti.

Gaziantep, Araban, Güncel

Kaynak: AA

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