Arabanlı çiftçiler, fıstık budama ve bakım mesaisinde

Gaziantep
'in Araban
ilçesinde Antep fıstığında hasatın sona ermesiyle üreticilerin bakım ve budama mesaisi başladı.
Arabanlı üreticiler, ilçenin önemli gelir kaynaklarından olanAntep fıstığı ağaçlarını gelecek hasat dönemine hazırlamak için bahçelerde bakım ve budama yapıyor.
Hisar Mahallesinde ağaçların bakım ve budamasını yapan üreticilerden Vakkas Çevik, yeni hasat döneminde verimin artması ve ağacın uzun ömürlüolması için fıstık ağaçlarının bakım ve budama çalışmaların önemli olduğunubelirtti.