Arabanlılar vakitlerini damda geçiriyor
Gaziantep'in Araban ilçesinde vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi dolayısıyla vakitlerini damda geçiriyor.
19.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:26
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evden kalan Araban ilçesi Kale , Yeni Altıntaş , Fevzi Çakmak ve Mehmet Gökçek mahallelerindeki vatandaşlar, kısıtlamanın ikinci gününde evlerinin damlarında demledikleri köz çayı ile keyifli vakit geçiriyor.
Bazı aileler, evlerinin bahçesinde közde yemek yaparken, bazılarıysa kısıtlamayı bahar temizliği yaparak değerlendirdi.
Kaynak: AA