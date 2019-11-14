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Arabasını çalıp polisten kaçan kardeşine isyan etti: Kardeşim çalacağına arabamı yaksalardı

Antalya'da ablasının lüks arabasını çalan bir adam, polisten 8 kilometre boyunca kaçtı. En sonunda köşeye sıkışan kişi yakalandı. Olay yerine giden ablası ise, "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" dedi.

14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:29

'da ablasına ait otomobili çalarak kaçan Murat A., polisle 8 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Olay yerine gelen abla Yıldız A., "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" diyerek, tepkisini dile getirdi.

GÖREVLİYİ DARP ETTİ

Olay, saat 03.00 sıralarında, ilçesine bağlı Kuşkavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının yanına giden Murat A., iddiaya göre, 07 AES 586 plakalı lüks otomobilin anahtarını gizlice alarak, evden ayrıldı. Otoparkta bulunan araca binen Murat A., kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini darp ederek, olay yerinden uzaklaştı.

POLİSLE KOVALAMACA

Görevli ise durumu telefonla Yıldız A.'ya bildirdi. Yıldız A., hemen polis merkezine giderek, aracının çalındığını söyledi. Şikayet üzerine çalınan araç için çalışma yapan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda buldu. Polisin peşinden geldiğini gören Murat A., bu sırada hızını artırıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık 8 kilometre süren kovalamacanın ardından Murat A., aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki sokakta park ederek, olay yerinden koşarak, kaçtı.

ABLASI İSYAN ETTİ

Aracı park halinde bulun ekipler, Murat A.'yı da kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Aracının bulunduğunu öğrenen Yıldız A. ise olay yerine geldi. Polis ekiplerinin araç üzerinde inceleme yaptığı sırada Yıldız A., "Kardeşim arabamı çalacağına, yabancı birisi yaksaydı" diyerek, tepki gösterdi. Yapılan incelemenin ardından otomobilini teslim alan Yıldız A., ifade vermek üzere kardeşinin bulunduğu polis merkezine gitti.

Arabasını çalıp polisten kaçan kardeşine isyan etti: Kardeşim çalacağına arabamı yaksalardı

Konyaaltı, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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