29.06.2019 13:38
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Arabasını parçalayan kişi kamerada

Arabasını parçalayan kişi kamerada

ŞİŞLİ'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı.

ŞİŞLİ'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, sinir krizi geçiren kişi aracının sileceklerini kopararak camlarını kırdı, dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kişi bir süre sonra yere oturarak dizlerini dövdü.



- İstanbul
Kaynak: DHA
istanbul , cep telefonu , Güncel

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