29.06.2019 13:41
Haberler » Güncel » Haber

ARABASINI PARÇALAYAN KİŞİ KAMERADA

Ozan URAL / İstanbul DHAŞişli'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı.

Ozan URAL/ İstanbul DHA
Şişli 'de sinir krizi geçiren bir kişi kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, sinir krizi geçiren kişi aracının sileceklerini kopararak camlarını kırdı, dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kişi bir süre sonra yere oturarak dizlerini dövdü.ARABASINI PARÇALAYAN KİŞİ KAMERADA
Kaynak: DHA
DHA , şişli , cep telefonu , istanbul , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:08 DHA DIŞ - Trump: Obama adil davranmadı. Erdoğan'ın suçu yok
14:08 Sakarya'da şarampole devrilen otomobilde yangın
14:07 Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti
14:07 Ankara İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri açıldı
14:07 DHA YURT BÜLTENİ-11
14:07 FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma
14:06 Emlakçı, evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu