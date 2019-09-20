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Arabasını tekmeleyen adamı ezdi

Suudi Arabistan'da küçük kamyonet sürücüsü, aracına tekme atan adamı ezdi.

20.09.2019 17:18Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
Suudi Arabistan'da küçük kamyonet sürücüsü, aracına tekme atan adamı ezdi. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin, hareket halinde küçük kamyonete tekme attığı görüldü. Buna sinirlenen küçük kamyonet sürücüsü, geriye doğru dönüş yaparak aracını tekme atan adamın üzerine doğru sürdü. O sırada, tekme atan adamın yanında aracıyla bulunan başka bir kişi de çarpışmadan etkilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Bir adamın kamyonete tekme atması
-Kamyonet sürücüsünün dönerek tekme atan adama çarpması



Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: DHA

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