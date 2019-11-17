Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı

Ümraniye
'de arabasıyla sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atilla K'nin (56) kent genelinde arabasıyla sahte içki sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin aracının Atakent Mahallesi Reşitpaşa
Caddesi'nde olduğunu belirleyen ekipler. olay yerine gitti.
Polisi fark ederek kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Araçta yapılan aramada 110 adet dolu sahte içki şişesi, 5 litrelik etil alkol ve 1,5 litrelik el yapımı rakı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Atilla K, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.