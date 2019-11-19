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Arabasıyla uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de arabasıyla uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:30Arabasıyla uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
'de arabasıyla uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin aracıyla uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
, 17 Kasım'da şüpheli bir aracı Tepecik Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 şeffaf poşet içerisinde 72 gram esrar, 15 gram skunk, 50 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 540 lira ele geçirildi.
Araç sürücüsü Bülent E. (41) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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