Arabesk'e Devam! Sahne Öncesi Yeni Albüm Müjdesi!

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başarılı sanatçı, ''Bu yıl Günay Restaurant'ta çok güzel işlere imza atıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese sizlerin aracılığı ile bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel konserlerin devamı gelecek.'' dedi. Teşekkürle başladığı röportajında sevenlerine bir de albüm müjdesi veren Funda Arar, muhabirlerin ''Arabesk albümü çok beğenildi. Bu albümü yeni bir arabesk albümü takip edecek mi?'' sorusuna ''Elbette... Böyle bir düşüncemiz var. Ancak şuan yeni albümümüzün hazırlığı içerisindeyiz. Bu albümün hemen ardından yeni bir arabesk albümü daha yapabiliriz elbette. Kısmet diyelim şimdilik.'' yanıtını verdi. Son olarak gazetecilerin ''peki planlarınız arasında bir best of albümü de var mı?'' şeklindeki sorusuna tebessüm ederek ''Daha uzun yıllar yeni albümler yapacak, yeni heyecanlar yaşayacağım. Benim Best Of yapamam için daha çok önümde kat edeceğim çok yol var. Daha gencim.'' cevabını veren Arar, röportajın ardından sahneye doğru yöneldi.

"Sor" şarkısı ile çıktığı Günay sahnesinde geçmişten günümüze birçok ölümsüz eserini seslendiren güzel sanatçı,güzelliğiyle de göz kamaştırdı. Özellikle hareketli şarkılardaki danslarıyla misafirlerinin coşkusunu ikiye katlayan Arar, zaman zaman hayranlarına takılmadan da edemedi. Kıyafetini çok beğendiğini söyleyen bir hayranına ''şarkılarım ve sesimde güzel ama kabul et.'' sözleri ile karşılık vererek mekandaki misafirlerini tebessüm ettiren Funda Arar, ''Güzel kadınım, ne giysem yakışıyor. Ne yapayım?'' diyerek salonda büyük bir alkış tufanı kopardı.

Son albümünden ''Duyanlara Duymayanlara'' şarkısı ile konserini noktalayan Funda Arar, sahneyi alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde terk etti.

Öte yandan muhteşem gecede sahne alan bir diğer ünlü sanatçı Kubat, seslendirdiği türküler ile seyircileri mest etmeyi başardı.