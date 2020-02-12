Arabesk müziğe yeni tarz herkes için arabesk

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün müzikseverlerle buluşan 'Yakalım' isimli albüm toplam 5 şarkıdan oluşuyor. 'Yakalım, Bedevi ve Kör Hançer' şarkılarının sözü ve müziği Özgür Alter, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor. 'Yürümem Gerek ' şarkısının sözleri İrem Moralı, müziği Yılmaz Taner, aranjesi ise Samim Sakaryalı ve Caner Tepecik 'e ait. Albümün ses getirecek en büyük sürprizi ise Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı oldu. Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan "Güllerim Soldu" albümün çıkış parçası oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran şarkıya farklı tarzdaki yorumu ve düzenlemesi ile Özgür Alter yeni bir soluk getirdi.

Sesi ve yorumunun yanı sıra tarzıyla da fark yaratan Alter, arabesk müzikte adeta yeni bir sayfa açıyor. Albümün ilk video klibi için geçtiğimiz hafta kamera karşısına geçen Özgür Alter, çekimleri Nişantaşı ve Rumeli Feneri'nde gerçekleşen klibin yönetmenliği için Kemal Başbuğ ile çalıştı.