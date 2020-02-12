Haberler » Güncel » Arabesk müziğe yeni tarz herkes için arabesk - Haber

Arabesk müziğe yeni tarz herkes için arabesk

Arabesk müziğin genç temsilcilerinden Özgür Alter, yeni albümü 'Yakalım'la müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapıyor.

12.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:03Arabesk müziğe yeni tarz herkes için arabesk

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün müzikseverlerle buluşan 'Yakalım' isimli albüm toplam 5 şarkıdan oluşuyor. 'Yakalım, Bedevi ve Kör Hançer' şarkılarının sözü ve müziği Özgür Alter, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor. 'Yürümem Gerek ' şarkısının sözleri İrem Moralı, müziği Yılmaz Taner, aranjesi ise Samim Sakaryalı ve Caner 'e ait. Albümün ses getirecek en büyük sürprizi ise Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı oldu. Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan "Güllerim Soldu" albümün çıkış parçası oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran şarkıya farklı tarzdaki yorumu ve düzenlemesi ile Özgür Alter yeni bir soluk getirdi.

Sesi ve yorumunun yanı sıra tarzıyla da fark yaratan Alter, arabesk müzikte adeta yeni bir sayfa açıyor. Albümün ilk klibi için geçtiğimiz hafta kamera karşısına geçen Özgür Alter, çekimleri Nişantaşı ve Rumeli Feneri'nde gerçekleşen klibin yönetmenliği için Kemal Başbuğ ile çalıştı.


Polat Yağcı, Tepecik, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:28:37