21 Kasım 2018, 23:58
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Arabesk Müziğin Sevilen İsmi Zeki Özpınar, Hayatını Kaybetti

Sanatçı Onur Akay, başta İbrahim Tatlıses olmak üzere çok sayıda sanatçı tarafından seslendirilen 'Gezer dolaşırım gözlerim yaşlı' isimli eserin söz yazarı olan ses sanatçısı Zeki Özpınar'ın vefat ettiğini duyurdu.

Başta İbrahim Tatlıses olmak üzere çok sayıda sanatçı tarafından okunmuş olan 'Gezer dolaşırım gözlerim yaşlı' isimli eserin söz yazarı olan ses sanatçısı Zeki Özpınar'ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu.

Usta sanatçı ile ilgili bir yazı kaleme alan Akay, "İbrahim Tatlıses'in yorumladığı 'Gözlerim Yaşlı' isimli sevilen şarkının söz yazarı olan besteci ve ses sanatçısı Zeki Özpınar'ı kaybettik. Asıl adı Zekeriya Tülek olan ve müzik camiasının Zeki Baba'sı olan Özpınar, 20 Kasım Salı günü Adana'da vefat etti ve 21 Kasım 2018 Çarşamba günü öğle namazına müteakiben, Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazesine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve merhum sanatçımızın abisi olan sanatçı Mahmut Tülek, ailesi ve sevenleri katıldı. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanarak, Zeki Özpınar'ın Orhan Gencebay'la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

ZEKİ ÖZPINAR KİMDİR?

Şarkı sözleri, besteleri ve albümleri ile tanınan Zeki Özpınar, uzun yıllarını bir zamanlar müzik dünyasının kalbinin attığı ve birçok ünlü ismin ilk parladığı yer olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda geçirmiştir. Çok sayıda sanatçı tarafından eserleri yorumlanan sanatçının, 'Gezer dolaşırım gözlerim yaşlı' isimli eseri İbrahim Tatlıses tarafından okunmuştur.

Adana,Onur Akay,İbrahim Tatlıses
21 Kasım 2018 Çarşamba 23:58



YORUMLAR (6)
FAKİR: hayırlı haberler gelmeye devam ediyor,,inşallah bolbol hevla yicez.
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KÖFTECİ SELAHATTİN: ONUR AKAY ! DARISIDA SENİN ÖLÜM HABERİNİ OKUMADA. SEN NASIL BİR ERKEKSİNKİ İŞİ GÜCÜ BIRAKIP VEFAT EDENLERİ Mİ TAKİP EDİYON
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1453: Florasan,lar içinde uyusun
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ZZ EBANİ: Camide veya kilisede gören var mı ?
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