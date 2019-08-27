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Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.

27.08.2019 14:36 Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti
Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - MERSİN

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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