Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık döneminde 2. kez Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dün gerçekleşen ziyarette Putin, Riyad'ta resmi törenlerle karşılandı. Törende Arabistan bandosu ülkenin milli marşını güzel bir şekilde çaldı. Rus milli marşına sıra gelince ise bando başarılı olamadı. Rusya medyasında ise bando krizi 'En azından denediler' şeklinde yer aldı.

PUTİN'İN İFADESİ DEĞİŞTİ

Rusya lideriyle Arabistan kralının görüşmesinden önce sarayda yapılan karşılama töreninde ise ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan krallık bandosu önce kendi milli marşlarını çaldı. Ardından ise bando Rusya milli marşını çalmaya başladı. Fakat Suudi Arabistan bandosunun Rusya milli marşı performansı başladığı gibi gitmedi. O sırada kanallar canlı yayındayken Rusya lideri Putin'in gerildiği görüldü. Kral Salman ise olayın farkında olmadan duruşuna devam etti.

RUSLAR DALGA GEÇTİ

Ruslar ise Suudi Arabistan'daki töreni televizyonlardan izlerken krallık bandosunun Rusya milli marşı performansını izledikten sonra sosyal medyada tartışmalar başladı. Binlerce yorumun yapıldığı olayla ilgili Ruslar, Suudi bandosu hakkında alaycı ifadeler kullandı.