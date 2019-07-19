Arabuluculuğa sevk edilen 521 bin 798 dosya anlaşmayla sonuçlandı

ADALET Bakanlığı, 2013 yılında hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde toplam 801 bin 527 dosyadan 521 bin 798 dosyada anlaşma sağlandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, yargının iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla 2103 yılında hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla ilgili sonuçları açıkladı. Buna göre; hukuk uyuşmazlıklarında 2013 yılından bu yana arabuluculara yönlendirilen dosya sayısı 801 bin 527 olurken, bu dosyaların yüzde 72'si yani 521 bin 798 dosya anlaşmayla çözüme kavuşturuldu. Çözüme kavuşturulamayıp mahkemeye yönlendirilen hukuk uyuşmazlıkları dosyalarının sayısı ise 198 bin 760 oldu.

Bu yılın ilk ayından itibaren ihtiyari uyuşmazlıklarda arabuluculuklara gelen toplam başvuru sayısı ise 71 bin 807 oldu. Bu başvurulardan yüzde 99'un başarı sağlanarak, toplam 62 bin 606 uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanmayarak mahkemeye sevk edilen dosya sayısı ise 676 oldu.

DÜNYA GENELİNDE DAVALAR ORTALAMA 200 İLA 400 GÜN ARASINDA SONUÇLANIYOR

Bakanlık, dünya genelinde davaların ortalama 200 ila 400 gün arasında sonuçlandığını, arabuluculuk ile uyuşmazlıkların bazen 1 saat, bazen bir gün, bazen 1 haftada çözüme kavuşabildiği bilgisini verdi. Açıklamada uygulamanın toplumsal barışa da katkı sağladığı belirtilerek, "Diğer taraftan arabuluculuğun gelişmesinin sonucu olarak, yargının iş yükünün hafiflemesiyle mahkemelerden daha kısa sürelerde karar çıkması sağlanıyor" denildi.

Kaynak: DHA