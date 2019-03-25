Arabuluculuk Kavramı ile Neler Değişti?

Kaynak: Wise.tv

BRN Avukatlık Bürosu Avukatı Baran Usanmaz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.Arabuluculuk kavramı hakkında bilgiler aktaran Usanmaz, süreç hakkında şunları söyledi: "Arabuluculuk kavramı yeni getirilen kanun ile aslında bir dava şartı haline geldi. Bu noktada bir avukat ile çalışılması çok önemli. Çünkü arabulucuya başvursanız da başvuru dilekçeniz yine yargılamaya esas teşkil edecek şekilde hazırlanmış olması lazım. Bu şekilde hazırlanan bir dilekçe ile doğrudan arabuluculuk talebinde bulunuyorsunuz ve süreç başlıyor. Arabulucu görevi aldıktan sonra ise iş davaları için 3 hafta içerisinde, ticari davalar için de 6 hafta içerisinde sonuçlandırmalıdır."