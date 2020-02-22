Arabuluculuk uygulaması başarıyla devam ediyor

Adalet Bakanlığının alternatif çözüm yolları olarak uygulamaya koyduğu arabuluculukta başarı oranları rakamlara yansıyor. Alternatif çözüm yöntemlerinden arabuluculuk uygulamasında 2013 yılından bu yana 1 milyon 254 bin 348 dosyada yüzde 70 oranında başarı sağlanarak, dosyalar mahkemelere intikal etmeden çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığının ihtilafların hızla çözümü için uygulamaya koyduğu alternatif çözüm yolları uzlaştırma ve arabuluculuk, büyük bir başarıyla devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de sıklıkla vurguladığı arabuluculuk ve uzlaştırmada elde edilen başarı mahkemelere yeni iş yükü oluşmasının da önüne geçiyor. Uygulamalarla birlikte ortaya çıkan itilafların iki tarafın da memnun kalacağı şekilde hızla çözüme kavuşturuluyor.

BAŞARI YÜZDE 70 SEVİYESİNDE

2013 yılından bu yana arabuluculara yönlendirilen 1 milyon 254 bin 348 dosyadan 845 bin 79'u çözüme kavuşturularak yüzde 70 başarı sağlandı. İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013 yılından bu yana arabulucuya gönderilen 279 bin 15 dosyanın yüzde 97'sinde anlaşma sağlanarak 255 bin 707 dosya çözüme kavuşturuldu. İş uyuşmazlıklarına 2018 yılından bu yana arabulucuya gönderilen 802 bin 36 dosyanın yüzde 63'ü çözülerek 493 bin 798 dosyada anlaşma sağlandı. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculara yönlendirilen 173 bin 297 dosyanın 95 bin 574'ünde yani yüzde 56'sında anlaşma sağlanarak çözüme kavuşturuldu. Yapılan yeni düzenlemeler sonrasında uzlaşma ve arabuluculukta elde edilen rakamların çok daha yukarılara çıkacağı, yüzbinlerce dosyanın bu yöntemlerle çözüme kavuşturulacağı öngörülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA