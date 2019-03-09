Arabuluculukta Anlaşamayanlara "Tobb'a Gelin" Çağrısı

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, arabuluculukta anlaşamayan iş insanlarına birinci derece mahkemeye gitmek yerine TOBB Tahkim Divanı'na başvurmaları çağrısında bulundu.Çetin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında, ATSO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son dönemde Pekcan'ın desteğiyle hayata geçen çok önemli yeniliklerin olduğunu ifade etti."Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla 25 Şubat'ta "İstihdam Seferberliği 2019"u başlattıklarını hatırlatan Çetin, "TOBB Başkanımızın ve ilgili bakanlıklarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde istihdam teşvikleri hayata geçirildi. 26 Şubat'ta mesleki eğitimde, yıllardır hayalini kurduğumuz tarihi bir adımı attık. Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla elimizi taşın altına koyduk ve Türkiye'de bir ilki başlattık. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz." dedi.Oda ve borsalar aracılığıyla mesleki eğitimin, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacaklarını belirten Çetin, şöyle devam etti:"Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ Üniversitesi desteğiyle hazırlayacağız. Öğrencilere, staj ve işbaşı eğitim imkanı sağlayacağız. Mezunların istihdamını da destekleyeceğiz. Özetle 81 ilde 81 meslek lisesine oda, borsa camiası olarak sahip çıkacağız. Bu pilot projeyle geliştireceğimiz kamu, özel sektör ortak yönetim modelini, tüm mesleki eğitim sistemini de yaygınlaştıracağız. Böylece, mesleki eğitimde, özel sektörün rolü artacak ve özel sektör daha fazla söz sahibi olacak. Buradan mezun meslek liseliler, iş hayatına hazır bir şekilde yetişecek, ara elman değil, aranan eleman olacaklar."Çetin, başlatılan yeni eğitim modeliyle Muratpaşa ilçesindeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, aranan elemanları el birliğiyle yetiştireceklerini söyledi.Ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk devrinin başladığını da hatırlatan Çetin, "Buradan Antalya iş dünyasına da sesleniyorum, eğer arabuluculukta da anlaşamazsanız birinci derece mahkemeye gitmek yerine TOBB Tahkim Divanı'na gelin. Böylelikle, daha hızlı ve daha düşük maliyetle anlaşmazlıkları çözüme kavuşturun." diye konuştu.Çetin, son dönemde Bakan Pekcan'ın desteğiyle ihracat atağını da başlattıklarını sözlerine ekledi.