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Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca takılıp, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

22.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:00Araç, ağaca takılıp uçurumun kenarında asılı kaldı

ORDU'nun Gölköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ağaca takılıp, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Gölköy ilçesi Çatalarmut mevkisinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 52 ED 567 plakalı hafi ticari araç, kontrolden çıkarak, uçuruma yöneldi. , yol kenarındaki ağaca takılarak, 35 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı. Yara almayan sürücü A.T. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Araç ise ihbar üzerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kurtarıldı.



Gölköy, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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