Haberler » 3. Sayfa » Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı - Haberler

Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçların arasına girdi, 2 kişi yaralandı.

13.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:03Araç ağaçların arasına girdi, sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçların arasına girdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaza, Elazığ- Karayolunun 42'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Çoban idaresindeki 34 CEH 857 plakalı elektrik firmasına ait ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp çalılıkların arasına girdi.Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü, yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İtfaiye, Bingöl, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:18  Denizli'de 3 kişiyi öldürüp intihar eden şahıs toprağa verildi - Haberler
18:15  Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı - Haberler
18:12  Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama - Haberler
18:12  Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı - Haberler
18:09  Damadı silahla yaralayan kardeşi gözaltına alındı - Haberler
17:47  Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
16:22  Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar - Haberler
13.01.2020 18:24:59