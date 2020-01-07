Haberler » Güncel » Araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada - Haber

Araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobil ile aynı sokaktaki 4 iş yerine girmeye çalışan ve bir iş yerini soyan 2 hırsızlık şüphelisi kameralara yakalandı.

07.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:30 Araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

BURSA'nın ilçesinde çaldıkları otomobil ile aynı sokaktaki 4 iş yerine girmeye çalışan ve bir iş yerini soyan 2 hırsızlık şüphelisi kameralara yakalandı. Bir iş yerine girerken güvenlik kameralarının görüntülediği 2 şüpheli , 8 dakika durdukları iş yerinden çalacak bir şey bulamayınca iki kol saati ile dükkanın yedek anahtarını çaldı. Güneş gözlüğü takan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İnegöl ilçesindeki Mahallesi'nde park halindeki otomobili çalan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Sinanbey Mahallesi'ndeki iş yerlerine yöneldi. Gonca Sokak üzerinde aracı park eden hırsızlar, sokak üzerindeki iki market ile sigortacının kapısını zorladı ancak içeri giremedi. Bunun üzerine hırsızlar aynı sokakta bulunan bir başka sigortacıya gitti. İş yerinin kapısını levye ile açan hırsızlar içeri girerek iş yerinde para ve değerli eşya aradı. 8 dakika iş yerinde gezen hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca masa üzerindeki iki kol saati ile iş yerinin yedek anahtarını alıp kayıplara karıştı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların tanınmamak için güneş gözlüğü taktığı görülüyor. Ayrıca hırsızların iş yerinde yaptığı aramalar sırasında ışıkları da yaktıkları görüldü. Hırsızların çaldıkları otomobili de bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Sabah iş yerine gelen komşu, iş yerinin kapısını açık görünce durumu sahibine bildirdi. Komşunun vermesiyle gelen iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemede bulundu. Polis iki hırsızın bulunması için çalışma başlattı.

3 İŞ YERİNE DAHA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

İş yeri sahibi Refiye A., hırsızlığı komşunun bildirdiğini ifade ederek, "İş yerime geldiğimde her yerin dağınık olduğunu gördüm. Durumu bildirmem üzerine gelen emniyet ekipleri incelemede bulundu. Hırsızlar eldiven kullandığı için parmak izleri kalmamış. 2 tane kol saati ve iş yerinin yedek anahtarını çalmışlar. Duyduğuma göre 3 iş yerine daha girmeye çalışmışlar. Tedirgin olduk. Emniyet ekiplerinin hırsızları bulmasını ümit ediyorum" dedi. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.



Hamidiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:31   Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; 24 köy yolu kapalı - Haber
12:31   Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
12:26   Çankırı'da 20 köy yolu kapandı - Haber
12:26   Dündar'dan Erdem'e iade-i ziyaret - Haber
12:26   Mersin'de elektrik direkleri devrildi, fırtına tekneleri batırdı - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:33:51