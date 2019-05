Araç çarpan gebe at, Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda yaşayacak

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir aracın çarparak yaraladığı gebe at, 10 gündür tedavi altında tutulduğu Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda sağlığına kavuştu. Daha önce at arabasında kullanıldığı tahmin edilen 5 aylık gebe ata 'Hera' adı verildi. Hera artık, barınakta diğer atlarla birlikte yaşayacak.Kaynaklar'daki Buca Gölet Tesisleri yakınında yaklaşık 10 gün öce gebe bir ata, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, yaralı atı gören vatandaşlar durumu Buca Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, yaralı atı Buca Gölet Tesisleri'nin otoparkına götürdü. Veteriner çağırılıp, Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) üyesi hayvan hakları savunucularına haber verildi. Yaklaşık 5 aylık gebe olduğu belirlenen 15 yaşındaki at, Sibel Çakır'ın da desteği ile Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Veteriner hekimlerce tedavisi yapılan ve karnındaki yavrusunun sağlıklı olduğu tespit edilen at, artık Çiftlik Hayvanları Barınağı'ndaki diğer atlarla beraber sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamına devam edecek."ÖN AYAKLARI KIVRIK VE GEBE HALDE ARABA TAŞIMIŞ"Ata Hera koyduklarını belirten Çakır, "Zabıta ekiplerinden rica ettik, yaralı halde bulunduğu gece saat 01.30 civarında EFODER'in de katkıları ile buraya getirdik. Hemen tedavilerine başladık. Ön ayakları anomalik, doğuştan bilekten kıvrık durumda. Hera'nın üzerindeki izlerden, bir at arabasına bağlanarak kullanıldığını düşünüyoruz. O haliyle araba çekmiş. Gebelikten kaynaklı ağırlığı arttığı için şu anda uzun süre ayakta duramıyor. On dakika ayağa kalkıyor, sonra dinleniyor. Bebeği doğar ve sağlıklı olursa uzun süreli ayakta durabilecek. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Hem anomalik durumu hem de yaşı itibari ile bundan öteye gidebileceği bir durum yok" dedi.

Kaynak: DHA

- İzmir Buca