18.07.2019 15:07
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Araç çarpması sonucu yaralanan "Aykız" sağlığına kavuştu

Kastamonu'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayı yavrusu "Aykız", Sinop'ta uygulanan 20 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

Kastamonu'da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayı yavrusu "Aykız", Sinop'ta uygulanan 20 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.
Geçirdiği kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 2 yaşındaki ayının tedavi süreci tamamlandı.
Merkezde görevli veteriner hekimlerce 20 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan ve yaraları iyileştirilen Aykız, tekrar görmeye ve ayakları üzerinde durmaya başladı.
Merkezde görevli veteriner hekim Ali Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç çarpması nedeniyle merkezlerine getirilen ayının durumunun kötü olduğunu söyledi.
Kaza sonrası ayının vücudunda yaralar, aynı zamanda beyninde ödem oluştuğunu anlatan Çalışkan, bu nedenle hayvanın görme kaybı yaşadığını kaydetti.
Koordinasyon bozukluğu da oluşan hayvanın tedavi sürecini hemen başlattıklarını belirten Çalışkan, "Hem cerrahi hem medikal açıdan tedavi uyguladık. Zaman içinde hayvan gelişme gösterdi. Şu an beynindeki ödem sorunu çözüldü. Ayımız görme yetisini tekrar kazandı. Koordinasyon problemi de artık yaşamıyor. Yaraları iyileşerek kendi ayakları üzerinde durduğu için doğaya salınacak seviyeye geldi." dedi.
Çalışkan, ayının hayata tutunmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi. Araç çarpması sonucu yaralanan Aykız sağlığına kavuştu
Kaynak: AA
Kastamonu, Sinop, Güncel

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