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"Araç Dezenfeksiyon Tüneli" açıldı

Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurduğu "Araç Dezenfeksiyon Tüneli" ile kentteki araçları dezenfekte ediyor.

30.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:40
Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurduğu "Araç Dezenfeksiyon Tüneli" ile kentteki araçları dezenfekte ediyor.
Arpalık Çukuru mevkisinde açılan tünelde ilk olarak ambulanslar dezenfekte edildi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve hizmete aldıkları tünelde ilk olarak ambulansları dezenfekte ettiklerini söyledi.
Araçların özel maddelerle tünelde dezenfekte edildiğini aktaran Saygılı, "Sadece ambulanslarımız değil aynı zamanda toplu taşıma araçlarımızı da buraya getirerek dezenfekte işlemi yapıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın şahsi araçları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz." diye konuştu.
Saygılı, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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’Araç Dezenfeksiyon Tüneli’ açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Araç, Güncel

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"Araç Dezenfeksiyon Tüneli" açıldı
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