Araç Direğe Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ
'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis
, olay yerinde inceleme yaptı.
(Kamil Can Kılıç/İHA)
Polis, Elazığ, Güncel
Kaynak: İHA