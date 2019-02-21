21 Şubat 2019, 21:36
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Araç Direğe Çarptı: 4 Yaralı

Araç Direğe Çarptı: 4 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

(Kamil Can Kılıç/İHA) Polis, Elazığ, Güncel
Kaynak: İHA