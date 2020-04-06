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Araç giriş çıkış yasağı uygulanıyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında, Konya'da araç giriş çıkışı yasağı sürüyor.

06.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:27
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında, Konya 'da araç giriş çıkışı yasağı sürüyor.
Konya-Ankara ve Konya-Kırıkkale ile olan ana bağlantı yolu olan D715 karayolunun geçtiği Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde ekipler, tır ve kamyon harici tüm araçları durdurarak, izin belgesi bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
İzin belgesi olmayan sürücüler, Kulu ilçesinde oluşturulan kontrol noktasından geri gönderilirken, izin belgesi olan sürücüler ise yollarına devam etti.
Sivil araçları ve toplu taşıma araçlarını durdurarak seyahat izin belgelerini kontrol eden polis ve jandarma ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor. Araç giriş çıkış yasağı uygulanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Konya, Kulu, Güncel

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Araç giriş çıkış yasağı uygulanıyor
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