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Araç giriş çıkışı durduruldu

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de araç giriş çıkışı durduruldu.

04.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:05
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri 'de araç giriş çıkışı durduruldu.
Genelgeye göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması kararı alındı. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek.
Genelge doğrultusunda Kayseri'de de jandarma ve polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkış noktalarında kontrollerine başladı.
Ekipler, genelgeye göre araçların kente giriş çıkışına izin vermezken, sürücüleri de bu konuda bilgilendiriyor. Araç giriş çıkışı durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Kayseri, Güncel

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Araç giriş çıkışı durduruldu
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