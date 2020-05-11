Haber, Son Dakika, Haberler

Araç giriş-çıkışları denetleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlar denetleniyor.

11.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:22
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul'a giriş çıkış yapan araçlar denetleniyor.
Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Orhanlı mevkisi ile D-100 karayolu Tuzla mevkisi; Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Kınalı gişeler mevkisi ile D-100 karayolu Gümüşyaka mevkisi başta olmak üzere toplam 30 ayrı noktada hem giriş hem de çıkış istikametinde denetim yapılıyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde istisnai olarak izin verilen araç ve yolcuların evrakı kontrol ediliyor.
Yolcu otobüslerinde de yolcuların isimleri tek tek kontrol edilerek izin belgeleri denetleniyor.
Kaymakamlıktan izin alan vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesajı göstererek de yolculuklarına devam edebiliyor. Araç giriş-çıkışları denetleniyor

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Haber
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi Haber
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Bahçeli’den Akşener’in ’memleket masası’ teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir Haber
Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir
Haberler››Güncel››Araç giriş-çıkışları denetleniyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:55: Manisa'da 2 sokak 14 günlüğüne karantina altına alındı - Haber 20:53: Evine kapanan kadın 4 gündür yemek yemiyordu, ikna edildi - Haber 20:50: İSTANBUL Sultanbeyli'de kuaför ve berber salonları bereket duasıyla açılıyor - Haber 20:50: Manisa'da iki sokak karantinaya alındı - Haber 20:46: Muğla'da 112 çalışanlarına paket servis yöntemiyle iftar - Haber 20:33: Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:05: Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir - Haberler 19:32: Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi - Haber 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin