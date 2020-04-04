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Araç giriş çıkışları durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Diyarbakır'a araç giriş çıkış yasağı başladı.

04.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Diyarbakır 'a araç giriş çıkış yasağı başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile harekete geçen Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendin diğer kentlerle olan ana bağlantı yollarında uygulama yapıyor.
Diyarbakır'ın giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde ekipler tır ve kamyon harici tüm araçları durduruyor.
İzin belgesi bulunmayan araçların geçişini izin verilmiyor, sürücüler konu ile ilgili bilgilendiriliyor.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Pirinçlik kontrol noktasında denetim yapan ekiplerce aracı durdurularak belgesi bulunmadığı için geçişine izin verilmeyen sürücülerden Mahmut Kayaalp, yaptığı açıklamada, izin belgesi almadan yola çıktığını belirtti.
Kayaalp, Niğde'ye gitmek istediğini dile getirerek, bunun için Diyarbakır'a dönüp izin belgesi alacağını aktardı.
Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücülere ayrıca ateş ölçümü de yapılıyor. Araç giriş çıkışları durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

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Araç giriş çıkışları durduruldu
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