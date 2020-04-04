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Araç giriş ve çıkışları durduruldu (2)

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Şanlıurfa ve Malatya'da araç giriş çıkışı yasağı sürüyor.

04.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:36
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında Şanlıurfa ve Malatya 'da araç giriş çıkışı yasağı sürüyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle harekete geçen Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın diğer kentlerle olan ana bağlantı yollarında uygulama noktası oluşturdu.
Siverek- Adıyaman kara yolundaki Nissibi Köprüsü ile Siverek-Diyarbakır kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, ateş ölçümünün ardından geçiş yapmak isteyen sürücülerin evraklarını inceledi. Ekipler, gerekli belgeleri olmayan araç sürücülerine izin vermedi.
Uygulama noktasında aracı durdurulan Siverek ilçesinde yaşayan 112 Acil Servis personeli Uğur Koyunsatan, Adıyaman'da çalıştığını bu nedenle nöbete gitmek için yola çıktığını söyledi.
Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
Malatya'da da jandarma ve polis ekipleri Kayseri, Gaziantep, Adıyaman, Sivas ve Elazığ kara yollarında oluşturdukları uygulama noktalarında genelge kapsamındaki uygulamayı hayata geçirdi.
İkameti Malatya olan vatandaşların kente girişine izin veren güvenlik güçleri, izin belgesi bulunmayanların şehre girişine ve çıkışına izin vermedi.
Malatya'dan çıkışına izin verilmeyen Mahmut Erbek, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki tarım arazilerine bakım yapmaya gitmek istediğini ancak uygulamadan dolayı bunu gerçekleştiremediğini söyledi.
Bitlis'e giden Ahmet Topuz ise alınan karara saygı duyduklarını belirterek, "Devletimize destek olmak zorundayız. Onlar bizim sağlığımız düşünüyor, bizde onlara yardımcı olmak zorundayız." dedi.
Elazığ'a giden Ahmet Keskin de halkın sağlığı için alınan önlemlere herkesin riayet etmesi gerektiğini kaydetti. Araç giriş ve çıkışları durduruldu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel

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Araç giriş ve çıkışları durduruldu (2)
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