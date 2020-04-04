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Araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Zonguldak'ta denetimler sürüyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile giriş-çıkışlara kapatılan Zonguldak'ta, İstanbul ve Ankara karayollarında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

04.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:39
Araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Zonguldak'ta denetimler sürüyor
İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile giriş-çıkışlara kapatılan Zonguldak 'ta, İstanbul ve Ankara karayollarında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Gece yarısından sonra polis ve jandarma ekipleri, kentin İstanbul ve Ankara karayollarındaki il sınırlarını geçişlere kapattı. Bariyer ve dubalarla yollarda önlem alan ekipler, araçların geçişine izin vermedi. Karardan önce yola çıkan ve gıda, inşaat gibi çeşitli malzemeler taşıyan araçlar ise kayıt altına alınarak kente girdi. Sürücülerin ateşleri ölçülerek sağlık durumları kontrol edildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sabah saatlerinde de devam etti.

Düzce'ye bilgisayar almak için yola çıktığını söyleyen bir sürücü polis tarafından geri çevrildi. Kentte fabrikalara malzeme taşıyan araçların da geçişlerine izin veriliyor.


- Zonguldak

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Jandarma, Polis, Güncel
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