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Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

Kentin 15 noktasında polis ekipleri tarafından yapılan denetlemede araç içerisinde sigara içtiği için ceza kesilen bir sürücü, "Bu benim kendi paramla aldığım arabam. Arabaya bindiğimde istediğim gibi sigara içmem lazım" dedi.

25.09.2019 16:13

İl merkezinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla 15 noktada, 150 personelle yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içmedikleri denetlendi. Denetlemede idari para cezası kesilen bir sürücü cezanın saçma olduğunu söyledi.

"CEZA SAÇMA, BU BENİM ARABAM"

Kontrol noktasında gazetecilere konuşan bir sürücü, para cezasına şu şekilde tepki gösterdi: "Bu benim kendi paramla aldığım arabam. Arabaya bindiğimde istediğim gibi sigara içmem lazım. Gerçekten saçma. Kurallara saygımız sonsuz ama arabamda içtiğim sigara yüzünden ceza yazmamaları lazım. Bu benim şahsi kararım. Kendi arabamda içtiğim sigaraya karışmamaları lazım."

SİGARA UYGULAMASI BAŞLADI

Yeni uygulama kapsamında Trafik Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Siteler bölgesinde uygulama yapan polis ekipleri hususi araçlarda sigara içilip içilmediği ile ilgili kontroller yaptı. Bazı sürücülere idari para cezası kesildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerinin uygulamaları esnasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. İdari para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi, hem de uygulama sebebiyle şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

Polis, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR(14)
KARDELEN:Böyle şeymi olur ner’de görülmüş ceza kamu yerin’de olsa Evet dışarıdaysa arabasıysa kime ne .
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JUSTİCE:arabada da içme kardeşim. hem azaltmış olursun hem arabanı yakmazsın kötü kokmaz hem de trafikte güvenli gidersin başka bişeyle meşgul olmadan.
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ANONİM:Şakaysa komik değil ise daha komik :D
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O. ASTRA:Yakında nefes vergisi de gelir mi ki.
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CEHAPE:Para lazim hazineyee Paraaa !!!
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KAAN:Dogru soylemis... Araba benim degilmi ister sigara icerim ister icmem kim ne karisir
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NASIL YANİ....:BU BİR ŞAKA DEĞİLSE BÖYLE BİR KANUN VARMI NE ZAMAN ÇIKTI KİM ÇIKARDI
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O. ASTRA:Yeni çıktı hacı.hatta elektroniksigara da yasaklanacak geçen böyle Bi haber vardı
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M.ALİ:Yaaa ne kadar para lazımsa herkes versin. böyle uygulamara gerek yok. . ben sigara içmem içenide sevmem ama ADAM HAKLI kendi arabası ister içer ister içmez. .
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KRA:BU NASIL BI CEZA SAKAMISINIZZZ
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