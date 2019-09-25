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Araç içerisinde sigara içenlere ceza yağdı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince Milas'ta ilk kez araç sürücülerine yönelik sigara denetimi yapıldı.

25.09.2019 12:57Araç içerisinde sigara içenlere ceza yağdı
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekiplerince Milas'ta ilk kez araç sürücülerine yönelik sigara denetimi yapıldı.

Lozan Caddesi'nde gerçekleşen denetimde iki farklı noktada ekipler görev aldı. İlk ekip, Amfi Tiyatro önünde bekleyerek sürücülerin sigara içip içmediğini ve kemer takıp takmadığını kameralarla tespit etmeye çalıştı.

Yapılan tespitlerin ardından Merkez İlkokulu önünde bekleyen diğer ekipler, sigara kullanan ve kemer takmayan sürücüleri durdurarak ceza işlemi uyguladı. 2013 yılında 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle hususi araçların sürücü koltuklarında da sigara içilmesine yasak getirilmişti. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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