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Araç içinde pusuya yatıp dehşet saçtılar: 1 yaralı

Uşak'ta bir oto servis önünde araç içinde pusuya yatan şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı.

19.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:27
Araç içinde pusuya yatıp dehşet saçtılar: 1 yaralı
Uşak 'ta bir oto servis önünde araç içinde pusuya yatan şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı. Saldırganların olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir oto servisin önüne meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları Murat Y. isimli şahsın iş yerine bir otomobille gelen zanlılar, pusuya yatarak iş yeri önünde arkadaşlarıyla sohbet eden Murat Y.'ye tüfekle ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken saçmaların isabet ettiği Murat Y., kolundan ve bacağından hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Y.'nin hayati durumu olmadığı öğrenilirken tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saçmalar 2 araca da isabet etti

Araç içerisindeki şüphelilerin saçmalar yağdırmasıyla orada bulunan iki araçta maddi hasar oluştu. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri araçlarda inceleme yaparken, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıları arama çalışması başlattığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Fevzi Çakmak Mahallesi, Uşak, Araç, 3. Sayfa

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