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Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada Kadıköy'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 3 yaralı Kadıköy'de hatalı geçiş yapan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

26.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:26
Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada
Kadıköy 'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 3 yaralı
İSTANBUL - Kadıköy'de hatalı geçiş yapan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu. iki otomobil ve İBB'ye ait bir cenaze aracının karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaşlı kadının kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde iddiaya göre sürücüsünün yolda hatalı geçiş yaptığı otomobile seyir halinde olan bir cenaze araç çarptı. İBB'ye ait olan cenaze aracına da arkadan gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Arkadan gelen diğer araçlar kaza yarışan araçlara çarpmamak için yolun sağına ve soluna kaçmaya çalıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadın itfaiyenin çabasıyla kurtarılarak ambulansa alındı. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, "Cenaze aracının beyaz araca çarptığını gördüm. Vurmanın etkisiyle araç dönmeye başladı. Kaçmaya çalıştım kaçamadım. Kaldırma yapıştım. Yaralanan teyze vardı. Sıkışmış. İtfaiye ambulans geldi, götürdüler" dedi.
İtfaiyenin, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan yaşlı kadını kurtardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye araçta sıkışan kadını kurtarıyor. Kadın sağlık ekipleri tarafında sedyeyle ambulansa alınıyor. Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy, Araç, 3. Sayfa

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Araç içinde sıkışarak ağır yaralanan kadının kurtarılma anları kamerada

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