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Araç içinde uyuşturucu imal eden kişiler yakalandı

İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ve imalatının yapıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, köy sınırları içerisindeki otomobili bularak inceleme yaptı.

18.10.2019 17:17Araç içinde uyuşturucu imal eden kişiler yakalandı
İnegöl ilçesi Kulaca Mahallesinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ve imalatının yapıldığı yönünde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma ekipleri, köy sınırları içerisindeki otomobili bularak inceleme yaptı.
Yapılan incelemeler neticesinde otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, araçtaki şüpheliler O.Ş, (29) S.U, (26) ve İ.K, (26) gözaltına aldı.

Otomobil içerisinde ve şüphelilerin üst aramasında 100 gram metanfetamin, 3 adet payp ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1040 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.Ş'nin basit yaralama suçundan arama kaydı olduğu öğrenildi.

Kulaca, İnegöl, Güncel

Kaynak: AA

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