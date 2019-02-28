Araç Karanlıkta Gölete Uçtu: 2 Ölü, 3 Yaralı

Bursa
'nın Kestel
ilçesinde sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçAN araçtaki 2 kişi öldü. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kozluören mevkiinde seyir halindeki bir araç karanlık yolda fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu. Kısa sürede suya gömülen araç sürücüsü Burak Çakır
yüzerek kıya çıktı. Çakır, telefonla 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan
çıkan Çakır, ablasının boğulduğunu görünce tekrar suya atlayarak onu kurtarmaya gitti. Ancak ablasını kurtarmaya giderken kendisi boğularak can verdi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay yerine gelen görevlilerin yardımıyla baba Hüseyin, anne Sevim ve çocukları Başak Çakır yaralı olarak sudan çıkarıldı. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yapılan aramalar neticesinde önce Burak Çakır'ın cansız bedeni, daha sonra engelli olan Bilge Çakır'ın cesedi sudan çıkarıldı. Jandarma
ekipleri güvenlik tedbiri alarak kimseyi bölgeye yaklaştırmadı. Olayı duyan Çakır ailesinin yakınları gölete geldi. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Her iki gencin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebeplerini belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Burak ve Bilge Çakır, bugün İnegöl
'de kılınacak cenaze namazın ardından Bursa'da toprağa verilecek.
(İHA)
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA