Araç kiralama şirketleri Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 araç tahsis etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araç kiralama firmaları Intercity ve Enterprise Türkiye'nin, Vefa Sosyal Destek Grubu için 250 aracı bedelsiz tahsis ettiğini bildirdi.
14.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile @intercity 150, @EnterpriseTR 100 aracı bedelsiz olarak tahsis etti. Vefa Sosyal Destek ve sağlık hizmetlerimizin filosu daha da güçlendi. Firmalarımıza gönülden teşekkürler. Salgını birlikte yenecek, birlikte başaracağız."
Kaynak: AA
Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İstanbul Valisi, Twitter, Türkiye, Güncel