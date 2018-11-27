Araç Koltuğuna Gizlenen Uyuşturucuyu "Çako" Buldu

27 Kasım 2018 Salı 14:52



27 Kasım 2018 Salı 14:52

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin Aydın-Denizli kara yolu üzerinde durdurdukları şüpheli araçta narkotik köpeği "Çako" ile arama yapıldı. Aracın arka koltuğu içerisine gizlenmiş vaziyette 10 poşet halinde 14 bin 310 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili derinleştirilen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 382 gram afyon sakızı, 297 gram eroin, 101 gram esrar, 139 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram skunk ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.