Araç Koltuğundan 14 Bin 310 Adet Uyuşturucu Hap Çıktı

27 Kasım 2018 Salı 13:00



27 Kasım 2018 Salı 13:00

Denizli'de polis tarafından son 1 hafta gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 14 bin 310 adet uyuşturucu hap ile birlikte çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden 9'u ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan operasyonlarda en dikkat çekici olanı ise karayolu üzerinde durdurulan bir araçtan ele geçirilen binlerce hapın bulunduğu operasyon oldu. Ekiplerce takibe alınarak Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durdurulan şüpheli araca narkotik madde arama köpeği Çako tepki gösterdi. Yapılan aramalarda aracın arka koltuğu içerisine 10 poşet olarak halde 14 bin 310 adet extacy hap ele geçirildi.Diğer yandan yapılan diğer operasyonlarda ise 382 gram afyon sakızı, 297 gram eroin, 101 gram esrar, 139 gram metamfetamin ve 10 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken bunlardan uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. - DENİZLİ