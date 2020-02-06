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Araç kullanırken cep telefonu kullanan otobüs şoförüne ceza

Samsun'da araç kullanırken cep telefonu kullanan otobüs şoförüne ceza kesildi.

06.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48Araç kullanırken cep telefonu kullanan otobüs şoförüne ceza
'da araç kullanırken cep telefonu kullanan otobüs şoförüne ceza kesildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta sosyal medya ile yazılı ve görsel basın organlarında Samsun seferini yapan bir otobüste, şoförün hareket halindeyken cep telefonu kullandığına ilişkin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu araç ve sürücüsü tespit edilmiş, aracın İstanbul ilinden Samsun istikametine çıkış yaparak saat 22.40 sıralarında ilimiz şehirlerarası otobüs terminaline giriş yaptığı anlaşılmıştır. sürücüsü ve ilgili firmaya görevlilerimizce gerekli cezai işlemler uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Samsun, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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