Araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılar

BİTLİS'te bir grup üniversite öğrencisi, sokakta yaşayan kediler için atıl araç lastiklerinden barınak yaptı.

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, kış şartlarının ağır geçtiği Bitlis'te, sokak hayvanlarını korumak için harekete geçti. Öğrenciler, farkındalık oluşturmak ve sokakta yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için 2 yıl önce Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü'nü kurdu. Geçen yıl kampüs içindeki köpekler için küçük barınaklar yapan 37 kulüp üyesi, bu yıl da cadde ve sokaklardan topladıkları araç lastiklerini çeşitli işlemlerden geçirerek barınağa dönüştürdü.

Barınakları kentin çeşitli noktalarına bırakacaklarını belirten kulüp üyelerinden Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mazlum Çağırgan, "Biz Bitlis Eren Üniversitesi Hayvan Hakları Sorumluları olarak sokaklarda bulunan atıl araç lastiklerini değerlendirmek istedik. Ulusal ve yerel televizyonlarda hayvanlar üzerindeki toplumsal etkiyi gördük. Buradan hareketle bizler de kedilerin önümüzdeki kış aylarını geçirebilecekleri barınaklar yapmaya karar verdik. Bitlis'in kış şartları çok sert geçiyor. Bizler bir farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili projeler üretip, yapmaya çalışıyoruz. Araba lastiğinden yuva yapma fikri aslında daha önce başka havyanseverler tarafından yapılmış bir projedir. Biz ilk etapta 4 adet kedi evi yaparak bir farkındalık oluşturacağız. Daha sonra da destek alarak 35 adet yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu kedi evleri daha önceden belirlediğimiz hayvanseverlere yakın noktalara bırakacağız. Kış aylarında yemeklerini verebileceğimiz noktalar olacak" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü Başkanı Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Leyla Yalçın ise, "Geçen yıl da topluluk olarak üniversite kampüsü içerisindeki köpekler için kulübe yapmıştık. Soğukta kalacak kedilerimiz için lastiklerden yapacağımız yuva projemizi bugün hayata geçirmek için toplandık. Bizlere Bitlisli Hayvanseverler başta olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'dan destek verdi. Ayrıca mobilya ustamız bizlere çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.