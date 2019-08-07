Haberler» Güncel» Haber

ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU

Beylikdüzü'nde lüks bir sitenin kapalı otoparkı içinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu.

07.08.2019 22:22 ARAÇ MOTORUNA GİREN YILAN PANİĞE NEDEN OLDU

Beylikdüzü'nde lüks  bir sitenin kapalı otoparkı içinde bulunan bir otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yılanı, bulunduğu yerden çıkardı.
Olay, saat 17.30'da Beylikdüzü Enver Adakan Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Nereden geldiği bilinmeyen yılanın park halindeki otomobilin motor kısmına girdiğini fark eden güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Otomobilden çıkarıldıktan sonra kaçmaya başlayan yılanı ekipler yakaladı. Ekipler, doğaya bırakmak üzere torbaya koydukları yılanı alarak olay yerinden ayrıldı.
Yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan paniğe neden olurken aracın sahibi Neslihan Çelikel; " Güvenlik ekibi arkadaşlarımız görmüşler, beni çağırdılar. Tabii korktuk, panikledik ama ekip geldi toparlandık, şu anda rahatım ama bir daha nasıl binerim? Böyle bir gerginlik yaşıyorum" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:58   Çaresizliğin yüzü olan Sabiha nine kurbanlık satıyor
22:58   Zonguldak'ta pazar yerinde yangın
22:54   Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kırım Ukrayna'dır"
22:54   Antalya'da şüpheli ölüm
22:52   Alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar son anda kurtarıldı
22:51   Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu!
22:50   Laziolu tribün lideri parkta vuruldu