22.06.2019 14:16
Haberler » Güncel » Haber

Araç motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Araç motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yozgat'ta bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yozgat 'ta bir aracın motoruna sıkışan kedi yavrusu, bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Bilal Şahin Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde park halindeki aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan çocuklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputu açılmayınca bir taraftan şoföre ulaşmaya çalıştı, bir taraftan da yavru kediyi aracın altından çıkarmak için çalıştı.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından şoförün gelmesiyle açılan kaputun altından kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: AA
Fatih Sultan , Yozgat , İtfaiye , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:22 İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE AFGAN VE PAKİSTANLILARA MAAŞ GÜNÜ GASP DEHŞETİ
15:22 Samsun Terme'de sel etkili oldu
15:22 İSTANBUL- İSTANBULLULAR PLAJLARA AKIN ETTİ
15:19 DHA YURT BÜLTENİ - 13
15:19 MXGP Türkiye etabı Almanya'da tanıtıldı
15:17 Bilgisayar tamircisi kendini astı
15:16 Sel, köyün taşkın duvarını yıktı