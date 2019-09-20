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Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada Korkan kediyi itfaiye eri severek sakinleştirdiİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

20.09.2019 09:43
Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
Korkan kediyi itfaiye eri severek sakinleştirdi
İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.Korkan kediyi itfaiye eri severek sakinleştirirken araç sahibi itfaiyeye teşekkür etti.
Sultanbeyli'de park halindeki bir aracın motor kısmında mahsur kalan yavru kedinin miyavlama sesini duyan vatandaşlar, kediyi çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Yavru kedi, motorun altına giren bir itfaiye eri tarafından dakikalar sonra kurtarıldı. İtfaiyeciler, korkan kediyi severek sakinleştirdi. Araç sahibi itfaiyeye teşekkür ederken, kediyi kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı .
Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

İtfaiye, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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