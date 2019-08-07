Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

ŞİŞLİ Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı..

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesinde park halindeki bir aracın motoruna giren yavru kedi Şişli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobil sürücüsü motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi daha sonra Kağıthane Belediyesi Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi.

"EKİPLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KEDİYİ ÇIKARABİLDİ"

Yavru kediyi veterinere götüren Neslihan Sungur, "Kızım bu civarda okuyor ve onu okula bırakıyordum. Arabanın motoruna kedi sıkıştığını gördüm. Ben de bu konularda duyarlı olduğum için çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. İtfaiyeye haber verdik. Ekipler uzun uğraş sonunda çıkarmayı başardı. Ama kedi zarar görmüştü, gözleri kötü durumdaydı. Kağıthane Belediyesinin bu konuda özverili ve başarılı olduğunu bildiğim için oraya götürdüm. Hayvansever bir belediye olduğu için orayı tercih ettim. Öncelikle gözünü dezenfekte ettiler. Daha sonra ise parazit aşısı yaptılar. Kedi şu an gayet iyi birkaç gün Kağıthane Belediyesinde misafir olacak." dedi.