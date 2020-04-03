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Araç muayene süresine 3 ay erteleme

Koronavirüs salgının etkisinin artması nedeniyle aracının muayene süresi gelenlere Ulaştırma Bakanlığı 3 ay süre tanıdı.

03.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:15
Araç muayene süresine 3 ay erteleme
Koronavirüs salgının etkisinin artması nedeniyle aracının muayene süresi gelenlere Ulaştırma Bakanlığı 3 ay süre tanıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 aylık ek süre tanıdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğinde; "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Ekonomi
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